Die Skistöcke der Nordischen Kombinierer waren vor dem Start in die neue Weltcupsaison in Ruka überkreuzt. Das X steht für #noeXception. Und es geht um die Nordischen Kombiniererinnen. Dass Lisa Hirner und Kolleginnen bei den Olympischen Spielen 2026 wieder zuschauen müssen, ist Gesprächsthema. Und weitere Aktionen werden folgen. Auf swixsport.com etwa kann eine Petition für geschlechterneutrale Olympische Spiele unterschrieben werden. "Women are only allowed in 15 out of 16 sports in the 2026 Olympocs. That's not good enough", lautet der Slogan.