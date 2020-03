Nordische Kombination Weltcup-Finale in Schonach abgesagt

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Kombinierer dürfen ihre Skier früher in den Keller stellen © APA/BARBARA GINDL

Das für 14./15. März geplante Weltcup-Finale der Nordischen Kombination in Schonach (Deutschland) ist wegen Warmwetters und Schneemangels abgesagt worden. Die FIS will bis zum Wochenende über einen möglichen Ersatzort informieren. In dieser Saison waren schon die Bewerbe in Otepää (Estland) ausgefallen. Der Norweger Jarl Magnus Riiber steht bereits zum zweiten Mal als Gesamtsieger fest.