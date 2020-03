Skispringen in Lahti: Stefan Kraft und Michael Hayböck nur von Karl Geiger geschlagen

Karl Geiger hat am Sonntag das zweite Einzel-Springen von Lahti gewonnen. Der Deutsche setzte sich mit einem beeindruckenden Satz auf 130 Meter vor Stefan Kraft und Michael Hayböck durch.

Damit verkürzte Geiger den Abstand auf Spitzenreiter Kraft im Gesamtweltcup wieder auf 118 Punkte. Vier Wettkämpfe stehen in der Saison 2019/20 noch an, ein Ersatzspringen für Willingen steht noch im Raum.

"Das hätte ich mir nie träumen lassen. Es ist zwei, drei Jahre her, das freut mich für den Michi. Da ist es egal, dass mir der Karli ein paar Punkte abgenommen hat, das werden wir genießen." Mit seinen Sprüngen war der Doppel-Weltmeister von Lahti 2017 jedenfalls sehr zufrieden. "Das ist ein sehr schöner zweiter Platz."

"Ich habe Vollgas gegeben und den Tisch richtig gut erwischt, das war der Hammer", sagte Karl Geiger, der seinen sechsten Karrieresieg feierte, in der ARD : "Ich bin echt in einer sehr guten Form, das freut mich riesig."

Michael Hayböck: "Beinhart umgesetzt"

Hayböck war erleichtert, endlich wieder zwei tolle Sprünge gezeigt zu haben. "Ich hatte keine einfachen Phasen, jetzt bin ich mega-happy", sagte der Oberösterreicher. "Heute habe ich mir gedacht, diesmal falle ich nicht mehr zurück. Ich habe gewusst, ich mag die Schanze, da tue ich mir leichter und habe auch von den Trainern einen guten Input bekommen und das habe ich beinhart umgesetzt. Es taugt mir voll, dass ich belohnt worden bin", erklärte der zweifache Lahti-Sieger.

Kraft verbesserte sich im Finale vom dritten Rang, Hayböck flog vom fünften Platz auf das Podest. Dort war er zuletzt am 11. März 2018 in Oslo gestanden. Pokalverteidiger Ryoyu Kobayashi (122/122,5) fiel im Finale vom zweiten auf den siebenten Platz zurück.

Gregor Schlierenzauer wurde am Sonntag 13., Philipp Aschenwald (18.) und Daniel Huber (20.) sammelten ebenfalls Weltcuppunkte. Stefan Huber und Jan Hörl verpassten den Sprung in den 2. Durchgang.

Der Weltcup der Skispringer wird am kommenden Woche mit einem Team- und einem Einzelspringen in Oslo fortgesetzt. Dort sind auch die Damen im Einsatz. Oslo bildet den Auftakt der Raw-Air-Serie in Norwegen.

Lahti, Ergebnis vom Sonntag

Platz Springer Nation Weite Punkte 1. Karl Geiger GER 122,5/130,0 266,4 2. Stefan Kraft AUT 119,5/126,0 260,5 3. Michael Hayböck AUT 118,0/125,0 259,1 4. Constantin Schmid GER 121,5/126,0 254,5 5. Stephan Leyhe GER 116,5/119,0 254,3 6. Piotr Zyla POL 116,0/127,5 251,6 7. Ryoyu Kobayashi JPN 122,5/122,0 250,2 8. Robert Johansson NOR 117,5/127,0 250,0 9. Daniel Andre Tande NOR 114,0/127,5 248,9 10. Anze Lanisek SLO 119,0/124,0 247,9 11. Dawid Kubacki POL 116,0/125,0 246,9 12. Kamil Stoch POL 114,0/126,5 244,9 13. Gregor Schlierenzauer AUT 115,5/123,5 244,3 14. Yukiya Sato JPN 118,5/125,0 243,2 15. Peter Prevc SLO 114,0/125,0 239,0 16. Johann Andre Forfang NOR 115,0/122,5 238,3 17. Markus Eisenbichler GER 116,0/119,0 238,0 18. Philipp Aschenwald AUT 115,0/121,0 237,9 19. Pius Paschke GER 114,0/121,0 237,3 20. Daniel Huber AUT 117,0/118,5 236,4 21. Keiichi Sato JPN 119,0/121,5 235,8 22. Junshiro Kobayashi JPN 115,0/124,0 235,5 23. Killian Peier SUI 114,0/119,0 231,2 24. Timi Zajc SLO 115,0/119,0 227,6 25. Daiki Ito JPN 115,0/118,0 226,7 26. Ziga Jelar SLO 114,5/118,0 223,1 27. Domen Prevc SLO 111,5/116,0 223,3 28. Mackenzie Boyd-Clowes CAN 114,0/111,0 216,6 29. Simon Ammann SUI 114,5/111,0 207,3 30. Jewgeni Klimow RUS 120,0/104,5 202,7

Skispringen: Stand im Gesamtweltcup nach Lahti

Stefan Kraft führt weiterhin vor Karl Geiger. Die beiden machen sich die große Kristallkugel untereinander aus:

Einzel (nach 25 von 29 Bewerben):