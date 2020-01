Halbzeit bei der Vierschanzentournee. Im ÖSV- „Adlerhorst“ ist viel Grübeln angesagt. Michael Hayböck erklärt, warum es so schwer ist, den Flow zu finden. Und Gregor Schlierenzauer hat eine Nachricht für seine Kritiker. Heute (14 Uhr) steigt in Innsbruck die Qualifikation.

Gregor Schlierenzauer © GEPA pictures

Es ist Halbzeit bei der 68. Vierschanzentournee – und die Zwischenbilanz aus rot-weiß-roter Sicht fällt durchwachsen aus. So konnten die Athleten von Cheftrainer Andreas Felder die Topform aus den ersten Weltcupstationen des Winters nur bedingt mit in das traditionelle Schanzenspektakel nehmen. Die Folge: Vor dem Heimspringen am Bergisel (heute um 14 Uhr gibt es die Qualifikation, morgen folgt der Wettkampf) haben die Österreicher bereits alle Chancen auf den Gesamtsieg verspielt. Einzig Stefan Kraft sieht als Gesamtfünfter noch die Chance auf das finale Podest am 6. Jänner – „und ich will diese auch nützen. Denn ich habe weit mehr drauf, als ich bisher bei der Tournee zeigen konnte“, gibt sich der Salzburger kampfeslustig.