Am 3. Jänner geht es bei der Tournee mit der Qualifikation in Innsbruck weiter. Die Tiroler mussten den Schnee aus dem Schmirntal holen, der Bergisel hat eine neue Hillsize.

© Kleine Zeitung/Gepa

Nach dem Neujahrsspringen in Garmisch ist bei der Tournee Halbzeit. Heute genießen die Skispringer ihren zweiten Ruhetag - unter anderem mit einem Eisstockschießen in Leutasch mit uns Journalisten. Der Blick ist aber natürlich schon wieder nach vorne gerichtet. Und vorne heißt in diesem Fall Innsbruck, wo es am Freitag am Bergisel mit der Qualifikation für die dritte Tourneestation am Samstag weitergeht.