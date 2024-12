Wind kann Skispringen zum großen Gaudium machen – solange er von vorne kommt und sich im vorgegebenen Korridor austobt. Am finalen Weltcup-Tag in Ruka tat er das nicht, präsentierte sich stattdessen von allen Seiten stark, verwandelte bereits den ersten Durchgang in eine Lotterie und verblies das Finale gepaart mit einsetzendem Regen komplett. Somit jubelte der Deutsche Andreas Wellinger als Führender von Durchgang eins über den Tagessieg, Stefan Kraft winkte mit 5,4 Punkten Rückstand als Zweiter vor Karl Geiger vom Podest. Daniel Tschofenig verpasste dieses als Vierter um 4,4 Zähler, Maximilian Ortner (16.), Manuel Fettner (19.) und Jan Hörl (20.) hatten mit den Bedingungen ihre liebe Mühe.

Blickt man nach zwei Stationen auf den Gesamtweltcup, kristallisierte sich ein deutsch-österreichischer Kampf um die Lufthoheit heraus: Pius Paschke führt vor Kraft, Hörl, Tschofenig, Wellinger und Ortner. Das verspricht eine pfiffige Vierschanzen-Tournee, die am 29. Dezember in Oberstdorf in ihre 73. Auflage abhebt. Bis dahin stehen aber noch drei Weltcupstationen an – zumindest, wenn es Frau Holle zulässt. Zu hohe Temperaturen machen den Veranstaltern zu schaffen, dennoch erteilte die FIS Wisla für das kommende Wochenende ein „Schanze frei“. Danach folgen noch Titisee-Neustadt (13. bis 15. Dezember) und Engelberg (20. bis 22.).

Des einen Freud, des anderen Leid – abseits der deutsch-österreichischen Meisterschaften herrscht bei den übrigen Nationen alarmierende Flaute. Norwegen hat mit Kristoffer Eriksen Sundal (8.) und Marius Lindvik (10.) in der Saison eins nach Coach Alex Stöckl zumindest noch zwei Flieger in den Top zehn, der beste Japaner (Ren Nikaido als 16.) und der beste Pole (Pawel Wasek als 21.) tauchen hingegen im Gesamtweltcup erst hinter Athleten aus den Skisprung-Entwicklungsländern Estland und den USA auf.

Österreichs Chef-Adler Andreas Widhölzl kann das herzlichst egal sein, denn „bei uns stimmt die Basis. Wir sind gut aufgestellt – lässt einer aus, springt der andere ein. Aber wir haben noch Luft nach oben.“