Die Schneekontrolle durch Paul Ganzenhuber im Auftrag der FIS verlief positiv. In Bad Mitterndorf kann nächste Woche um Skiflug-WM-Medaillen geflogen werden. „Die Schanze präsentiert sich in bestem Zustand, ich gratuliere dem gesamten Team zur großartigen Arbeit“, sagt Ganzenhuber.

„Die letzten Aufbauarbeiten laufen derzeit auf Hochtouren. In den letzten Tagen konnten wir unter anderem den letzten Feinschliff an der Schanze und im Auslauf erledigen. Ein Dankeschön gilt unserem Schanzenchef Lambert Grill und seinem Team. Die Vorfreude auf die Weltmeisterschaften ist riesengroß und wir freuen uns, wenn es in wenigen Tagen endlich losgeht“, erklärt WM-Projektleiter Christoph Prüller.