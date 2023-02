Ihr Rücktritt ist nun etwas mehr als einen Monat her. Sind Sie nach wie vor zufrieden mit der Entscheidung?

MATTHIAS MAYER: Für mich persönlich war es eine super Entscheidung, ich war und bin sehr zufrieden damit. Ich bin aber nach wie vor sehr viel auf Ski, genieße die Freizeit mit meiner Frau, bin auf der Gerlitzen, gehe Skitouren. Klar ist aber: Ich fange nicht an, auf der Piste herumzurutschen. Ich brauche den schnellen Schwung.

Wie kam es denn nun wirklich zu dieser Entscheidung?

Ich habe mir im Vorfeld schon ein paar Mal gedacht, dass ich es genauso machen könnte. Der Olympiasieg letztes Jahr war ein großer Meilenstein, danach war der Rücktritt immer Thema, auch im Sommer, darauf wurde ich ja öfters angesprochen. Dass ich es so durchziehe, hat mich aber auch überrascht.

Was war der Auslöser?

Es gab keinen bestimmten Auslöser. Es war der Sieg, der Gedanke, es so machen zu wollen, am Höhepunkt meiner Karriere aufzuhören. Das war, zu diesem Zeitpunkt, gut für mich. Ich habe es mir im Sommer selbst offen gelassen, das Training ist ja keine Qual.

Sind die Ziele ausgegangen?

Die Siege, die großen Erfolge, das waren gewaltige Emotionen, das stimmt schon. Aber im Sport gehen einem die Ziele nie aus. Es geht immer weiter, große Ziele kann man sich immer setzen. Letztlich hatte ich eine kleine Erkrankung am Tag davor. Und dann dachte ich mir: Das ist das 22-Jahr, das Jahr, in dem ich meine großen Erfolge gefeiert habe. Also wenn, dann jetzt – und es keinem sagen.

Hat Sie der Rücktritt von Beat Feuz sozusagen „inspiriert“?

Beat war wirklich ein Vorbild, ich habe es cool gefunden, wie er den Abgang festgesetzt hat. Aber genau gleich wie er, so wollte ich es dann auch nicht machen.

Und doch hat Ihr Rücktritt breiten Raum für Spekulationen gelassen, viele Gerüchte sind umher geschwirrt. Kennen Sie die?

Sie waren mir nicht so bewusst, bis ich sie mitbekommen habe. Aber ich kann alle Gerüchte abtun. Ich bin aus meinem Willen zurückgetreten. Meine Frau ist und war nicht schwanger, ich habe auch keinen Streit mit einem Trainer gehabt. Es war einfach meine Entscheidung.

Selbst Doping stand im Raum...

Das war mir bisher neu. Aber mit Doping habe ich nichts am Hut. Ich habe ein paar Tage vorher meine letzte Kontrolle gehabt, da muss man sich also keine Gedanken machen.

Wie verfolgen Sie den Weltcup jetzt?

Kitzbühel habe ich zusammen mit dem Fanklub angeschaut, ich habe mich sehr gefreut über die Leistung von Vinc. Das taugt mir. Es ist cool zum Anschauen, ich fühle mich aber jetzt als Art dritte Person. Es tut gut, das von der anderen Seite zu sehen.

Wie waren die Rückmeldungen auf den Rücktritt?

Enorm. Ich habe noch nie so viele Nachrichten bekommen, nicht einmal bei meinen Olympiasiegen. Die meisten finden es schade.

Die meisten?

Gut, alle.

War es demnach eine Befreiung, den Schlusspunkt zu setzen?

Es war befreiend, aber es ist auch Wehmut dabei. Da muss ich mich bei so vielen bedanken: Den Trainern, meinen Kollegen, dem Verband, meinem Kopfsponsor, meinem Servicemann Ingo, der von Anfang an mit mir im Weltcup dabei war. Meiner Familie, die mich immer unterstützt hat und an oberster Stelle natürlich bei meiner Frau.

Wie schwierig war es, damit umzugehen, „öffentlich“ zu leben?

Ich habe schon Phasen gehabt, wo ich lernen musste, damit umzugehen, wo mich das auch gestört hat. Ich weiß aber, dass das auch nicht weggehen wird, nur weil ich meinen Rücktritt erkläre, das wird mich mein Leben lang begleiten. Aber die Bekanntheit hat auch sehr viele positive Seiten – auch wenn es nicht einfach ist, wenn man überall schnell erkannt wird. Als Junger hat man sich oft gedacht, dass man etwas versäumt – die Freunde sind alle unterwegs, haben Spaß. Da fühlt man sich, als ob man dem Beruf etwas unterordnen müsste. Aber das gleicht sich später aus. Dann ist man froh, dass man sich durchgebissen hat.

Wie geht es weiter?

Ich habe einige Gespräche geführt mit vielen Beteiligten im Skizirkus. Alle möchten mich halten, ob beim Nachwuchs, beim Skitesten. Und natürlich sind Rufe nach dem Comeback auch gekommen.

Was sagen Sie zu den Comeback-Rufen?

Dass ich zurzeit ein bisschen Urlaub mache. Aber ich mag es auch nicht ganz abschreiben. Derzeit genieße ich es, schau mir das alles gerne vor dem Fernseher an. Was kommt, das kommt. Nur: Heute werde ich das nicht entscheiden. Ich lasse mir das offen. Wenn ich für mich wieder das Feuer finde, Zielen nachzueifern, warum sollte es dann kein Comeback geben?

Über ein Gerücht, das sich hartnäckig hält, wurde noch nicht gesprochen. Nämlich, dass Ihnen das Feuer, von dem sie sprechen, grundsätzlich ausgegangen sei und Sie in so etwas wie ein Burn-Out geschlittert wären?

Das würde ich nicht sagen. Natürlich habe ich, das habe ich auch schon in einem Interview gesagt, nach dem Olympiasieg einzige Zeit gebraucht, um mich wieder neu zu motivieren, mich mental ganz fit zu machen. Aber der Grund für meinen Rücktritt war das nicht. Aber klar: Ich stehe seit zweieinhalb Jahren auf Ski, mein Vater war Rennläufer, ich habe das Skifahren quasi in die Wiege gelegt bekommen und keine Frage, so eine lange Karriere kostet auch mental viel Kraft.

Gerade Sie verkörperten den Renntypus, immer dann zur Stelle zu sein, wenn es um alles geht. Gerade ihr Olympia-Lächeln vor den Rennen war legendär?

Wenn Sie Olympia ansprechen, muss ich schon sagen, dass ich mich bei den Spielen immer besonders wohlgefühlt habe. Man sieht aber immer nur die zwei Minuten Rennen, aber wie viel Energie das in der Vorbereitung kostet, kann sich ein Außenstehender nur schwer vorstellen. Man sieht ja nur die Show, das Entertainment. Aber selbst bei der besten Vorbereitung und dem richtigen Plan - für den ganz großen Erfolg muss am Tag X alles zusammenpassen und dazu gehört auch das Quäntchen Glück.

Wer wie Sie dreimal Olympia gewinnt oder in Kitzbühel siegt, erlebt Adrenalinkicks und Glücksgefühle, die man sich im Alltag nicht holen kann. Fehlt da etwas?

Sagen wir so: Einen Ersatz dafür gibt es nicht. Wenn ich nur an Kitzbühel denke: der Renndruck, das ganze Umfeld mit den Tausenden Zuschauern, die perfekte Piste, die vor einem liegt und das Wissen, alles im Vorfeld dafür getan zu haben – das sind schon irrsinnige Gefühle.

Sie standen nicht zwingend für exzentrischen Jubel?

Es gab schon immer wieder Momente, wo ich auf mein Hotelzimmer gegangen bin und richtig laut ‚Jaaaa‘ geschrien habe und mich dann genüsslich aufs Sofa oder Bett habe fallen lassen.

Die WM in Meribel/Courchevel steht vor der Tür. Was trauen Sie Ihren Kumpels zu?

Gerade dem Vinc (Kriechmayr, Anm.) traue ich sehr viel zu, auch wenn er mit Odermatt und Kilde zwei übermächtige Gegner hat. Speziell im Super-G hat er noch Arbeit vor sich?

Inwiefern?

Der Vince weiß ganz genau, was zu tun ist. Und damit meine ich sein Risikomanagement.

Ihr Kärntner Landsmann Marco Schwarz hat zuletzt mit einem sechsten Abfahrts-Platz in Wengen aufgezeigt.

Da habe ich leider schon ausgeschaltet gehabt (lacht). Aber mit Marco ist bei der WM sicher in vielen Disziplinen zu rechnen. Was mir aber am meisten getaugt hat, dass die Jungen zuletzt in Cortina doch das eine oder andere Ausrufezeichen gesetzt haben.