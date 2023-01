Pünktlich zum Start des ersten Laufs in Schladming landete eine Nachricht im Postfach: Erstmals werde das Logo der neuen Skimarke "Van Deer-Red Bull Sports" auf den Brettern von Henrik Kristoffersen nicht mehr abgeklebt. Der Ski in neuem Design sei nun auch im Handel erhältlich, damit seien alle Anforderungen erfüllt. Man wage also das Experiment, das Logo zu zeigen.