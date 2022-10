Er gilt als sagenumwobener Selfmade-Milliardär, heute ist er jedoch als FIS-Präsident höchst umstritten: der schwedisch-britisch Unternehmer Johan Eliasch (60) ist nicht nur Inhaber des Sportartikel-Konzerns Head, er ist auch politisch bestens vernetzt und war sogar Schattenminister der britischen Labour Party. Mit seinem Geld finanziert er heute vor allem Umweltaktivitäten, den Weltverband FIS will er klimaneutral machen. In Sölden gab er nach dem ersten Jahr seiner Präsidentschaft eines der seltenen Exklusiv-Interviews.

Herr Präsident, Sie sind seit 16 Monaten im Amt – was war die größte Überraschung?

JOHAN ELIASCH: Die Organisation, also die FIS an sich. Ich habe viele Jahrzehnte den Skisport sehr eng verfolgt, aber eben von außen. Jetzt habe ich die Innensicht und ich muss sagen, die Organisation ist phänomenal. Die Mitarbeiter, die Funktionäre, die Athleten, alle. Mein Job ist es jetzt, daraus etwas zu machen.

Überschattet ist ihre Amtszeit bis dato vom eskalierenden Streit um die Frage, wem die Rechte im und am Weltcup gehören. Wieso?

Das ist eine Frage, die den ganzen Skisport betrifft und die so viel größer ist als die Interessen eines einzelnen Verbands. Es ist die Frage, was am besten für die FIS, den Skisport und damit für die einzelnen Verbände und Athleten ist. Zentralisierung heißt, dass alle Rechte in einer Hand sind. Das ist die Grundvoraussetzung, um signifikant mehr Geld, und ich meine wirklich signifikant, in den Skisport zu bringen. Das ist mein Ziel.

Nach unseren Recherchen hat aber noch kein einziger Veranstalter die FIS-Verträge für die kommende Weltcup-Saison 2023/24 unterschrieben ...?

...das mag sein.

Sie machen sich keine Sorgen?

Nein, das sind Probleme, die man lösen kann.

Im ÖSV spricht man von einem „Plan B“ in der Schublade und denkt sogar über eine Konkurrenzserie zum Weltcup nach. Wäre das denn nicht ein Grund zur Sorge?

Das wäre fatal für den Skisport, konkurrenzierende Serien sind für keinen Sport gut.

Wie ist Ihr Verhältnis zum ehemaligen ÖSV-Präsidenten Peter Schröcksnadel, ihrem Königsmacher bei der Wahl?

Peter und ich teilen die Leidenschaft für den Ski-Rennsport, aber wir haben auch andere Sichtweisen, das ist normal.

Eine Zentralvermarktung in der Art, wie sie sie derzeit wollen, wäre aber für Schröcksnadel undenkbar gewesen.

Sind Sie sicher? Peter ist in der Sache immer draußen gewesen. De facto hatten wir ja schon eine Zentralvermarktung, nur halt nicht über die FIS, sondern über Infront (Schweizer Rechtehändlern, Anm.), dem die meisten Verbände ihre Rechte verkauft haben. Schröcksnadel ist mit den Rennen in Österreich immer einen eigenen Weg gegangen. Aber Peter hat auch gesehen, dass wir alle nicht das Geld machen, das wir eigentlich machen sollten. Wir müssen den Weltcup aufregender machen, mehr Fans anlocken und eine größte TV-Präsenz schaffen. Das würde auch Peter unterschreiben.

Am 5. Dezember treffen Sie sich vor dem Sportgerichtshof in Lausanne mit den großen Alpin-Verbänden wieder - einige Verbände wollen Sie per Klage aus ihrem Amt entfernen lassen. Gleichzeitig müssen Sie mit diesen Verbänden kooperieren – wie geht das im Alltag?

Den Rechtsstreit kann ich inhaltlich nicht kommentieren, wie Sie verstehen werden. Unglücklicherweise ist es so gekommen. Es ist wie es ist.

Was machen Sie in Sölden, wenn Sie auf Swiss-Ski-Präsident Urs Lehmann oder ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober treffen?

Ich bin ein sehr höflicher Mensch, ich grüße jeden.

Als Inhaber von Head waren Sie es gewohnt, Entscheidungen alleine zu treffen, als Präsident müssen Sie sich um Mehrheiten bemühen. Eine große Umstellung?

Das ist wie überall im Leben, es geht um Kompromisse und Überzeugungsarbeit. Am Ende geht es aber auch immer um die Menschen, die müssen Sie von einer Sache begeistern, sonst werden die ihren Job nicht gut machen.