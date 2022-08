Nach über 37 Wochen ist es wieder so weit. Adrian Pertl ist nach seinem Kreuzbandriss wieder zurück auf Ski. Beim Trainingslager in Chile zieht der Kärntner nach der langen Verletzungspause wieder seine Schwünge. "Ich freue mich, dass ich endlich wieder auf Schnee und bei der Mannschaft dabei bin", erzählt der ÖSV-Athlet.

Die österreichische Mannschaft bereitet sich momentan in "El Colorado" auf die anstehende Saison vor. In Chile fanden die Skifahrer gute Verhältnisse vor, was vor allem Adrian Pertl als verletzungsbedingten Rückkehrer freut. Dass der Weg zurück zur Topform nicht einfach wird, ist sich der 26-Jährige durchaus bewusst: "Mein Ziel ist es, wieder locker in die Bewegungen reinzufinden und am Schluss zu geschnittenen und sportlichen Schwüngen zurückzukehren." Für den Slalom-Vizeweltmeister von 2021 heißt es, sich jetzt im Laufe des Trainingslagers sich von Tag zu Tag zu steigern.

Im Dezember 2021 fädelte das Ski-Ass im ersten Durchgang des Weltcup-Riesentorlaufs in Val d'Isère ein und zog sich dabei einen Kreuzbandriss samt Meniskusschaden im rechten Knie zu. Nach 2016 war das bereits sein zweiter Kreuzbandriss in seiner Karriere.