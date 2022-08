Die Gerüchte machten schon länger die Runde, nun ist es auch offiziell, dass die dreifache Olympiasiegerin Ester Ledecka aus Tschechien (zweimal mit dem Snowboard, 2018 auch im alpinen Super-G, als sie Anna Veith noch abfing), die Marke wechselt. Mit einem durchaus unterhaltsamen Video gab Ledecka weniger Tage nach dem Abschied von Atomic bekannt, künftig für Kästle die Ski anzuschnallen. Das kommt nicht von ungefähr, ist Kästle doch in tschechischem Besitz – der Milliardär Tomas Nemec hatte die Marke vor einigen Jahren übernommen.

In dem Video sendet Ledecka vom Strand einer Insel in Griechenland eine Flaschenpost, die am Bodensee ankommt. Inhalt: der unterschriebene Vertrag mit der Firma, die vor zwei Jahren in Österreich Schlagzeilen machte, als man Katharina Liensberger unter Vertrag nehmen wollte, dieser Deal jedoch scheiterte. Nun hat man sich mit Ledecka eine tschechische Markenbotchafterin im Weltcup gesichert, die "nach vielen Tests", wie es auf der Insta-Seite der Firma heißt, dem Wechsel zugestimmt hat.

Der Abschied von Atomic war aber ein freundlicher. "Ich werde nie das erste Mal vergessen, als ich nach Altenmarkt eingeladen wurde und vor der Wand mit Fotos aller Legenden stand. Damals, mit 16, träumte ich davon, dass mein Bild eines Tages auch dort hängen wird." 2018 machte sie diesen Traum mit Olympiagold in Pyeongchang schon war – bei denselben Spielen gewann sie auch Gold im Snowboard, dieses wiederholte sie vier Jahre später. Atomic-Rennchef Christian Höflehner hat "meine Ski-Ambitionen schon unterstützt, als ich 16 war. Obwohl er wusste, dass die Hälfte meines Herzens dem Snowboarden gehören wird."