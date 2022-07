Er wirkt - jetzt - extrem entspannt. Nicht nur wegen seiner zwei olympischen Gold-Medaillen, die er in Peking in der Kombination und im Teambewerb geholt hat. Sondern, weil er beruhigt in den nächsten Winter blicken kann. Der 29-Jährige fühlt sich "körperlich extrem wohl. Ich bin völlig gesund, es zwickt nirgends, ich kann das volle Trainingsprogramm durchziehen". Der zweite Grund für sein Frohlocken: "Ich muss meine Ski nicht mehr selbst präparieren. Jetzt steht mir ein Servicemann zur Seite. Wir haben im Mai schon einen gemeinsamen Schneekurs in Sölden hinter uns gebracht."