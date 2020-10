Kleine Zeitung +

Ski-Star im Interview Mikaela Shiffrin: "Skifahren ist im Moment Fluch und Segen zugleich!"

Mikaela Shiffrin fehlt am kommenden Wochenende in Sölden. Trotzdem stand sie in einer Videkonferenz Rede und Antwort. Und sprach über die Trauer über den Tod von Vater Jeff und dessen Bewältigung, über Covid und die Folgen und über das was ihr Kopfzerbrechen bereitet.