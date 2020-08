Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Steffi Brunner ist wieder auf Schnee, fast genau ein Jahr nach ihrem dritten und - hoffentlich - letzten Kreuzbandriss im linken Knie © ÖSV/KK

Es war eine unglaubliche Pechsträhne, die Stephanie Brunner in den letzten Jahren verfolgte. Drei Kreuzbandrisse in Folge, alle im linken Knie, mit jeweils nur rund elf Monaten dazwischen. Doch aufgeben war für die Tirolerin nie eine Option - und so arbeitet sie auch nach der dritten schweren Verletzung an ihrer Rückkehr in den Ski-Weltcup. Einen weiteren wichtigen Schritt hat sie geschafft: Fast exakt zwölf Monate nach dem dritten Kreuzbandriss stand sie auf den Tiroler Gletschern wieder auf Schnee.