Knochenteil musste transplatiert werden Steffi Brunner muss noch einmal unters Messer

Mitte August 2019 zog sich Stephanie Brunner beim Riesentorlauf-Training in Ushuaia (ARG) einen Kreuzbandriss im linken Knie zu. Gleich nach der Rückkehr erfolgte in Innsbruck die Operation. Am 19. November muss sie wieder unter das Messer.