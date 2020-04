"Bleib dahoam"Ski-Hero und Reggae-Star gemeinsam auf Vinyl

Manuel Feller produzierte mit Reggae-Star Anthony B. ein recht gelungene Single mit dem Titel "Stay at home" (Bleib dahoam).

Manuel Feller kann auch mit seiner Stimme umgehen © Gepa

Auf Instagram postete Skistar Manuel Feller: "I kun nit singen". Damit wollte er natürlich mögliche Kritik gleich abfedern, was aber nicht unbedingt notwendig gewesen wäre. Natürlich verfügt der Tiroler über keine Mega Stimme, aber er bringt einiges an Gesangstalent mit. Vielleicht sogar mehr als so mancher aus der Skizunft der letzten Jahrzehnte. Feller kann ganz gut seine Stimme halten, trifft die Töne recht akzeptabel.

Zu hören ist der "Sturzpilot", der ja bekanntlich immer alles auf eine Karte setzt, gemeinsam nun mit dem Reggae-Künstler Anthony B. aus Jamaika. Der Song "Stay at home" (Bleib dahoam) wurde am Montag offiziell veröffentlicht.

Von Österreich bis in die Karibik geht es allen Menschen gleich, für alle gilt: #stayathome!", erklärte Feller. Dancehall-Beats zu rappen sei einfach, für Reggae brauche man mehr Gefühl und Gesangstalent. "Ich hoffe, es kriegt niemand einen Ohrenschaden."

Hier bekommen Sie den Song zu hören.