Nicole Schmidhofer © GEPA pictures

"Ruhig war es“, sagt Nicole Schmidhofer und lacht ins Telefon, „so ruhig wie selten zuvor“. Am Sonntag feierte die Murtalerin ihren 31. Geburtstag, aber von „Feier“ kann derzeit ohnehin keine Rede sein. „Im Normalfall bin ich an meinem Geburtstag ja immer beim Weltcup-Finale gewesen“, erklärt die „frischgebackene“ 31-Jährige. Nach Programm wäre das auch 2020 so gewesen, just heute, Mittwoch, wäre die letzte Abfahrt der Saison beim Finale in Cortina d’Ampezzo auf dem Programm gestanden. Stattdessen? „Werde ich daheim auf dem Ergobike sitzen.“