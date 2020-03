Junioren-WM Egger holt in Kombination drittes Gold

Facebook

Magdalena Egger räumt bei der Junioren-WM der alpinen Ski-Damen in Narvik (Norwegen) weiter alles ab. Die 19-jährige Vorarlbergerin holte nach Gold in der Abfahrt und im Super-G auch jenes in der Kombination am Montag. Wie bei ihren Erfolgen zuvor setzte sie sich vor Landsfrau Lisa Grill (19/Salzburg) - dieses Mal mit 0,53 Sekunden Vorsprung - durch.

Im Männer-Bewerb fällt erst am Dienstag eine Entscheidung. Danach stehen noch jeweils ein Riesentorlauf, Slalom und ein Teamevent auf dem Programm. Der rot-weiß-rote Ski-Nachwuchs hält nach fünf Rennen bereits bei neun Medaillen (4/4/1).