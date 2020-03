Der Steirer Fabio Obermeyr darf sich bei der Junioren-WM in Oberwiesenthal über eine Goldmedaille freuen - er kombinierte sich mit Johannes Lamparter und den Brüdern Stefan und Thomas Rettenegger zu Team-Gold.

ÖSV: NORDISCHE KOMBINATION © Romina Eggert

Österreichs Kombinierer haben am Schlusstag der Junioren-Weltmeisterschaften der Nordischen in Oberwiesenthal (GER) Gold im Teambewerb geholt. Das Quartett Johannes Lamparter, Stefan und Thomas Rettenegger und dem Steirer Fabio Obermeyr verwies die Teams aus Frankreich und Norwegen am Sonntag auf die Ehrenplätze.

Die ÖSV-Kombinierer komplettierten damit den Medaillensatz der diesjährigen Junioren-WM. Nach Bronze durch Steirerin Lisa Hirner und Silber durch Lamparter holte Rot-weiß-rot drei Medaillen in vier Wettkämpfen. "Die Bilanz ist durchaus positiv. Die Bedingungen waren nicht einfach, unsere Jungs und Mädchen haben bei teilweise schwierigen Verhältnissen ihr Potenzial abrufen können", freute sich der verantwortliche ÖSV-Gruppentrainer Günther Chromecek.