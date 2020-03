Lisa Hirner schnappte sich in Oberwiesenthal in der Nordischen Kombination im Gundersen-Bewerb den dritten Rang.

Lisa Hirner jubelt © GEPA pictures

Toller Auftritt von Lisa Hirner bei der Nordischen Junioren-Weltmeisterschaft in Oberwiesenthal. So konnte die Steirerin im Gundersen-Bewerb (5 km) der Nordischen Kombination die Bronze-Medaille erobern und damit einmal mehr ihr großes Können unter Beweis stellen.

Nach dem Springen war die Eisenerzerin noch auf Platz fünf gelegen – mit zehn Sekunden Rückstand auf Bronze. In der Loipe gab die 16-Jährige dann richtig Gas, zog noch an zwei Konkurrentinnen vorbei und reihte sich hinter Jenny Nowak (GER) und Gyda Westvold Hansen auf Platz drei ein. Auf Silber fehlten Hirner am Ende nur sechs Sekunden.

„Lisas Sprungleistung war okay, die Medaille hat sie aber definitiv in der Loipe geholt. Vor dem Ziel ist ein 500 Meter langer Anstieg zu bewältigen – da hat Lisa im Kampf um Bronze in einer Fünfergruppe attackiert und am Ende sogar fast noch Silber geholt. Aber wir sind über die gewonnene Bronze-Medaille sehr happy“, schildert ihr Trainer Bernhard Aicher das packende Finale.

Historischer Triumph in Lausanne

Damit konnte die Steirerin ihren Erfolgslauf in diesem Jahr fortsetzen. So hatte Hirner Mitte Jänner bei den Olympischen Jugendspielen in Lausanne gleich zweimal Gold abgeräumt. Ihr Triumph im Einzel war historisch, konnte sie doch als erste Athletin einen olympischen Wettkampf der Damen in dieser Disziplin feiern.

Der Erfolg in Oberwiesenthal sei aber laut Aicher höher einzuschätzen. „Erstens konnte hier jede Nation vier Athletinnen stellen und zweitens waren ältere Jahrgänge als in Lausanne dabei.“ Am Freitag ist Hirner erneut im Einsatz da geht es im Team-Mixed um die nächste Medaille.