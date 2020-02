Mit dem Sieg in der Kombination von Crans Montana setzte sich Federica Brignone an die Spitze der Weltcup-Gesamtwertung. Franziska Gritsch lieferte tolles Rennen ab.

Federica Brignone © GEPA pictures

Im Kampf um die große Kristallkugel im Damen-Skiweltcup hat am Sonntag Federica Brignone nun vorgelegt. In Abwesenheit der nach wie vor wegen des Todes ihres Vaters pausierenden Mikaela Shiffrin übernahm die Italienerin mit einem Sieg in der Kombination von Crans Montana die Führung in der Gesamtwertung. Ihre große Rivalin Petra Vlhova, nach dem Super-G an zweiter Stelle, fädelte im Slalom auf dem Weg zu einer Bestzeit ein.

Hier geht es zu den Ergebnissen

Für eine Topleistung in der Kombination sorgte die junge Österreicherin Franziska Gritsch. Nach einem fünften Platz im Super-G legte die Tirolerin einen grandiosen Slalom hin und landete durch den Ausfall von Vlhova hinter Brignone auf dem hervorragenden zweiten Platz. Dritte wurde die Tschechin Ester Ledecka.

Brignone führt im Weltcup nun 73 Punkte vor Shiffrin und 159 Punkte vor Vlhova.