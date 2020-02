Das österreichische Techniker-Team kommt in dieser Saison nicht wirklich auf Touren. Nach dem Debakel in Garmisch fragte der Schweizer "Blick" beim Kärntner Ex-Skistar Christian Mayer nach. Und der geht mit seinen Nachfolgern hart ins Gericht.

Christian Myer gewann in seiner aktiven Karriere sieben Rennen - und übt harte Kritik an seinen Nachfolgern © GEPA pictures

Die aktuelle desolate Performance der österreichischen Riesentorläufer ruft auch Ex-Skirennfahrer auf den Plan. So geht etwa der ehemalige Weltklasse-Athlet Christian Mayer mit den ÖSV-Läufern extrem hart ins Gericht. "Wenn ich Manuel Feller zuschaue, kommen mir die Tränen, weil er technisch derart schlecht Ski fährt", wurde der Kärntner vom "Blick" zitiert. Eine Aussage, zu der er steht: "Obwohl ich im Original gesagt habe, dass es mir das Wasser in die Augen treibt, aber das haben die Schweizer nicht verstanden", sagte er zur "Kleinen Zeitung".

Mayer hat in seiner aktiven Karriere sieben Weltcuprennen (sechs Riesentorläufe, einen Super-G) gewonnen und war 24 Mal aufs Podest (RTL, Super-G, Slalom) gefahren. Der 27-jährige Feller hat bisher vier Podestplätze zu Buche stehen, ein Sieg blieb dem Tiroler bisher versagt. Glaubt man Mayer, liegt das auch an den technischen Defiziten: "Er fährt technisch einfach schlecht Ski. Ich habe das immer schon gesagt, aber heuer ist es besonders augenscheinlich." Die Erklärung der Rückenprobleme will der Kärntner nicht gelten lassen: "Wenn es am Rücken liegen würde, dürfte er nicht fahren."

Hirscher als "falsches" Vorbild

Mayer führt die Krise der Österreicher auch auf Marcel Hirscher zurück. Oder besser gesagt: Dessen Vorbildwirkung, der zu viele uneingeschränkt nacheifern. "Zu viele Rennfahrer wollen Marcel Hirscher kopieren. Jeder glaubt zum Beispiel, er brauche wie Marcel über 100 verschiedene Paar Ski. Bei Hirscher hat das tatsächlich gewinnbringend, weil er und sein Vater Ferdinand ein extrem großes Wissen über das Material gehabt haben. Weil unsere aktuellen Rennfahrer aber längst nicht so viel Ahnung davon haben, verzetteln sie sich nur!", meinte Mayer zur Schweizer Zeitung.

Der heute 48-Jährige spricht aus Erfahrung - er hat die Welle erlebt, die den großen Hermann Maier kopierte: "Weil Hermann Maier unzählige Stunden auf dem Ergometer war, haben damals viele june Talente geglaubt, sie müssen das auch tun. Deshalb konnten vor der Ära Hirscher im ÖSV-Team zwar alle passabel Rad'l fahren, dafür hatten die meisten skitechnisch gewaltige Defizite." Mayer: "Ich stehe zu allen diesen Aussagen. Ich sehe einfach zu wenig, was nachkommt. Dabei haben wir doch so viele Supertrainer", meinte er.