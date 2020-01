Der 27-Jährige könnte möglicherweise bereits am Sonntag beim Slalom in Zagreb am Start stehen.

Manuel Feller will wieder in den Ski-Weltcup eingreifen. © GEPA pictures

Keine fünf Wochen nach einem Bandscheibenvorfall ist Manuel Feller seinem Comeback im alpinen Ski-Weltcup schon sehr nahe. Der Tiroler trainierte in den vergangenen Tagen auf der Reiteralm bereits wieder zwischen den Stangen, am Freitag ist ein Training mit der Mannschaft am Hochstein in Lienz geplant. Dort soll sich auch entscheiden, ob Feller am Sonntag den Slalom in Zagreb bestreitet.

Feller hatte Anfang Dezember beim Training in den USA einen akuten Bandscheibenvorfall in der Lendenwirbelsäule erlitten, musste aber nicht operiert werden. Der 27-Jährige arbeitete zuletzt mit Hochdruck an seiner Rückkehr in den Weltcup. Nach Weihnachten begann er mit freiem Skifahren, dann ging es schnell mit dem Training zwischen den Toren weiter.

Schon am Freitag, spätestens am Samstag, soll sich klären, ob es grünes Licht für einen Einsatz in Zagreb gibt. Dort sind am Samstag (13.00/16.15 Uhr) zunächst die Damen an der Reihe, am Sonntag (14.15/17.40 Uhr, live ORF 1) folgen die Herren, wobei das Finale über den Dächern der kroatischen Hauptstadt unter Flutlicht steigt.