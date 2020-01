Hinter den Kulissen der Vierschanzentournee geht es rund. Ein Vorspringer musste in Garmisch auf dem Flur schlafen, für kleinere Nationen standen keine Container bereit - eine Eskalation drohte.

© Kleine Zeitung/Gepa

Zuallererst möchte ich Ihnen ein gutes, erfolgreiches und vor allem natürlich gesundes 2020 wünschen. Mögen all ihre Vorsätze in Erfüllung gehen! Dasselbe gilt natürlich auch für Österreichs Skispringer, die sich heute beim Neujahrsspringen in Garmisch einiges vorgenommen haben.