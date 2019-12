Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Kleine Zeitung/Gepa

Nach dem Auftaktspringen in Oberstdorf ging es für Österreichs Skispringer am Sonntag zurück ins Hotel und nach einem Abendessen ab in die Federn. Heute früh wurde nochmals ausgiebig gefrühstückt, ehe der Bus Richtung Leutasch abfuhr. Dort, genauer gesagt im Alpenhotel Karwendel, hausen die heimischen "Adler" nun bis zum 4. Jänner, ehe es am Abend weiter Richtung Bischofshofen geht.