Im dritten Rennen"Unglaublich genial": Babinsky macht in Gröden erste Weltcuppunkte

Stefan Babinsky konnte es fast nicht fassen: Der 23-Jährige aus Seckau fuhr in seinem dritten Weltcuprennen im Super-G von Gröden erstmals in die Weltcup-Punkte.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Stefan Babinsky holte sich auf der Saslong erstmals in seiner Karriere Weltcuppunkte © GEPA pictures

„Das, was heute passiert ist, kann ich in wenigen Worten zusammenfassen“, sagte Stefan Babinsky und meinte damit, dass er im Super-G von Gröden, seinem dritten Weltcupeinsatz beim Sieg von Vincent Kriechmayr mit Rang 20 erstmals Weltcuppunkte machte: „Unglaublich genial.“ Was den Steirer besonders freute: „Meine ganze Familie war da. Dass ich genau da die ersten Punkte einfahre, ist sensationell.“