Teil II Aufruhr unter den Athleten - das deutsche Fernsehen verbietet Flaschen

In Gröden herrscht Aufregung - nicht nur wegen der Piste oder des schlechten Wetterberichts. Es geht um eine neue Vorgabe des deutschen Fernsehens, das künftig die Trinkflaschen der Athleten nicht mehr zulassen will. Die wehren sich.

Sie kennen das Bild mit Sicherheit: Kaum noch ein Skirennläufer, der beim Interview nicht schnell einen raschen Schluck aus seiner Trinkflasche nimmt, bevor er auf die Frage des Interviewers antwortet. Möglichst so, dass man die Marke des Produkts sieht. Egal, ob das ein Energy-Drink, ein Fruchtsafthersteller oder im Fall eines österreichischen Athleten sogar eine Milchmarke ist. Ich hoffe, ich verrate kein großes Geheimnis, wenn ich sage: Es ist nicht immer das in der Flasche, was drauf steht. . .