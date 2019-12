Ester Ledecka holte sich den Sieg in Lake Louise. Eine Sensation - und auch wieder nicht. Stephanie Venier holte den starken Platz drei.

Abfahrt in Lake Louise

Ester Ledecka holt sich den Sieg © GEPA pictures

Es hätte so schön sein können. Da nahm sich Stephanie Venier bei der Nummernvergabe für die erste Abfahrt der Saison in Lake Louise die Nummer sieben – jene Nummer, mit der Nici Schmidhofer im Vorjahr triumphiert hatte. Und kurz schien es, als ob der Plan auch dieses Jahr aufgehen würde: Denn Venier ging in Führung. Auf verkürzter Strecke – denn über Nacht hatte eine Schlechtwetterfront die kanadischen Rockys erreicht und viel Neuschnee gebracht.

Venier war es egal, sie setzte sich an die Spitze, war auch schneller als Schmidhofer, liebäugelte mit dem zweiten Weltcupsieg. Aber Corinne Suter machte diesen Traum zunichte, durfte aber auch nicht den ersten Sieg einer Schweizer Abfahrerin nach dreieinhalb Jahren bejubeln.

Denn es gab eine echte Sensation, die irgendwie doch keine ist. Ihr Name: Ester Ledecka. Die Tschechin, dominierende Snowboarderin der letzten Jahre, legte nach Olympia-Gold 2018 im Super-G nun auch im Weltcup nach. Mit einer blitzsauberen Fahrt schrieb die 24-Jährige Geschichte: Noch nie hat eine Tschechin eine Abfahrt gewonnen und noch nie war eine Snowboarderin beste Abfahrerin, bisher war ein siebenter Platz, ebenfalls in Lake Louise, das höchste der Gefühle. „Nett war’s“, meinte Ledecka, die das vergangene Monat in Kanada trainierte. „Aber mehr als die Hälfte Zeit mit dem Snowboard“, lachte sie.

Da staunten alle, auch Nicole Schmidhofer, die vielleicht mit Ledecka mithalten hätte können. – bis zum letzten Flachstück: „Da bin ich auf meiner Linie in den Tiefschnee gekommen, da hat es gebremst“, klagte sie. Damit war der Sieg dahin – das Podest verspielte die 30-Jährige beim Zielsprung: „Da muss ich mich bei allen entschuldigen, dass ich das nicht hinbekomme. Das ist ärgerlich.“ Am Samstag soll es besser laufen, ganz ohne Wut im Bauch. „Oben hat es ja gepasst – ich will einfach noch einmal gut Ski fahren. Dann hoffentlich von oben, wegen der Länge.“

Die anderen Österreicherinnen? Nina Ortlieb bestätigte als Vierte ihre starken Trainings, alle anderen waren nicht so gut. Bitter: Ariane Rädler erlitt bei ihrem Trainingssturz am Donnerstag einen Kreuzbandriss zu – Saison zu Ende.