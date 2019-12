Fritz Strobl über den Saisonauftakt der Abfahrer in Lake Louise – und was nun kommen wird.

Thomas Dreßen © AP

Der Weltcup hat für mich mit einer Sensation begonnen: Der Sieg von Thomas Dreßen in Lake Louise kam für mich genauso überraschend wie sein Sieg vor mittlerweile schon fast zwei Jahren in Kitzbühel. Wobei, so überraschend war es doch nicht.