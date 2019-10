Alice Robinson sorgte für eine große Sensation beim Weltcup-Auftakt in Sölden. Die am 1. Dezember 18 Jahre alt werdende Neuseeländerin besiegte im Riesentorlauf Mikaela Shiffrin und kürte sich zur jüngsten Siegerin am Rettenbach-Gletscher.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Chris Knight © GEPA pictures

Chris Knight und Jeff Fergus führten Lindsey Vonn zu ihren größten Erfolgen im Ski-Zirkus. Nun kümmern sich die beiden Coaches seit einem Jahr um Alice Robinson. Und sie führten die in Sydney geborene 17-Jährige - sie übersiedelte im Baby-Alter mit ihren Eltern nach Neuseeland - schon nach kürzester Zeit an die Riesentorlauf-Spitze im Weltcup. Die Neuseeländerin lag beim Riesentorlauf in Sölden nach dem ersten Lauf noch auf Platz zwei hinter Mikaela Schiffrin. Im Finale zeigte die Völkl-Fahrerin, was in ihr steckt und schob sich noch an der großen Favoritin vorbei. Damit ist Alice die jüngste Triumphatorin auf dem Rettenbach-Gletscher, löst Niki Hosp ab, die bei ihrem Sieg 18 Jahre jung war.