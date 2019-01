Facebook

Katharina Truppe (links) mit Katharina Liensberger © (c) GEPA pictures/ Christian Walgram

Sie sind im Duett auf dem Semmering in die Bresche gesprungen, als Bernadette Schild das Schlimmste passierte, was im Slalom passieren kann; beim ersten Tor eingefädelt. Und sie sorgten damit im Duett dafür, dass sogar der Ausfall von Katharina Gallhuber, immerhin Olympia-Dritte im Slalom, bisher noch nicht so ins Gewicht gefallen ist. Katharina Liensberger und Katharina Truppe überzeugen in dieser Saison, arbeiten sich in den Ergebnislisten Stück für Stück nach oben. Und glänzen dabei mit Bescheidenheit und Zurückhaltung. Dabei ist klar: Bei beiden geht es momentan in die richtige Richtung, beide „Kathis“ sind reif für das Podest – vielleicht ja schon heute beim Slalom in Zagreb.

