Es war schon lange klar, seit Mittwochabend ist es auch offiziell: Saalbach-Hinterglemm geht in das Rennen um die alpinen Ski-Weltmeisterschaften 2025 - mit der großen Hoffnung, sich diesmal auch durchzusetzen.

2025 soll es dann klappen. Saalbach steigt wieder in den Ring um die alpine Ski-WM © GEPA pictures

Es war an sich kein Geheimnis, doch nun nützten die Saalbacher die Chance der zwei "übernommenen" Weltcuprennen auf dem Zwölferkugel, um den offiziellen Startschuss zu machen: Saalbach-Hinterglemm wird sich nach der gescheiterten Bewerbung um die alpine Ski-WM 2023 nun für die WM 2025 bewerben. Das gab man bei einem Medienabend auf der "Wieseralm" bekannt.

Die Unterstützung des ÖSV-Präsidenten Peter Schröcksnadel haben die Salzburger ohnehin. "Und wir haben mit dem Riesentorlauf und dem Slalom bewiesen, dass wir es können", meinte Skiklub-Chef Bartl Gensbichler, der auch Präsident des Salzburger Landesverbandes ist. Schröcksnadel bedauerte, dass man "unserem Ansinnen, das letzte Mal gleich beide Weltmeisterschaften zu vergeben, nicht nachgekommen ist. So haben wir diesmal wieder neue Konkurrenz."

Doch in Saalbach ist man sicher: Dank der Bereitschaft, kurzfristig einzuspringen und anderswo abgesagte Rennen zu übernehmen und auch dank der ersten permanenten Abfahrts-Trainingsstrecke, die allen Nationen kostenlos zur Verfügung gestellt wird, habe man die Voraussetzungen geschaffen, um diesmal den Zuschlag zu bekommen. Das Konzept "One" - alle Bewerbe auf einem Berg, alle Strecken in ein Ziel, kurze Wege für alle Beteiligten - wird sich nicht wesentlich ändern, verspricht Bürgermeister Alois Hasenauer: "Wir werden ein bisschen Feinschliff betreiben."

Der Wunsch nach der ersten Nacht-Abfahrt

Wohl nur schwer zu erfüllen sein wird der Wunsch nach einem dauerhaften Weltcup-Termin. "Ich hatte euch einst den Nachtslalom angeboten, der nach Schladming ging. Aber damals hieß es: Wir wollen kein Lampion-Rennen", sagte Schröcksnadel, "damals konnte sich niemand vorstellen, dass Nachtslaloms funktionieren." Jetzt, bekannten die Saalbacher, würde man das Nachtrennen mit Handkuss nehmen. Worauf Schröcksnadel mit der nächsten Idee kam: "Wie wäre es mit der ersten Lampion-Abfahrt?", fragte er und offenbarte, dass ihm eine Nacht-Abfahrt sehr am Herzen liegen würde. Zudem meinte er: "Wir haben außer Sölden keinen Renntermin vor Weihnachten, das kann für die größte Skination eigentlich gar nicht sein. . . "

Versprechen könne er den Erfolg bei der Abstimmung in Marrakesch 2020 nicht, sagte der ÖSV-Präsident weiter. Aber er werde sich für alles einsetzen. Zudem sei er Anhänger der "Polsterzipfel"-Theorie: "Es bringt oft nichts, gleich nach dem ganzen Polster zu greifen. Mitunter muss man sich einen Zipfel krallen und immer daran ziehen, dann kann man den Polster irgendwann auch ganz bekommen. . . "

