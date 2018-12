Es will einfach nicht sein: Johannes Kröll erlitt bei den Weltcuprennen in Gröden einen Bandscheibenvorfall - statt Vorbereitung auf Bormio heißt es jetzt: Pause auf unbestimmte Zeit.

Pech für Johannes Kröll: Der Steirer erlitt in Gröden einen Bandscheibenvorfall © GEPA pictures

Es war zunächst nicht klar, wie schlimm der Grund für den Ausfall von Johannes Kröll in der Abfahrt von Gröden wirklich war, denn zu sehen war nichts in den TV-Bildern. Und Kröll selbst tauchte auch im Zielraum gar nicht auf. Jetzt ist klar: Der Steirer fiel gar nicht aus, sondern musste wegen akuter Rückenschmerzen aufgeben - und diese Schmerzen kamen nicht von ungefähr.

"Ich habe schon im Super-G einen Stich im Rücken gespürt", schreibt Kröll auf Instagram, "ging aber noch zuversichtlich in die Abfahrt." Dort aber machte die Muskulatur nach einem Schlag komplett zu, an eine Weiterfahrt war nicht zu denken. Stattdessen ging es direkt ins Klinikum Hochrum in Innsbruck, wo ein "leichter medianer Bandscheibenvorfall zwischen den Wirbeln L5 und S1" diagnostitziert wurde. Und das heißt: "Pause. Auf unbestimmte Zeit", wie er schrieb.