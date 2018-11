Facebook

Felix Neureuther © KK/Screenshot Facebook

Der Verletzungsteufel bleibt Felix Neureuther weiter treu. Das deutsche Ski-Ass zog sich in der Vorbereitung auf das Weltcuprennen in Levi einen Bruch im rechten Daumen zu, der Finger wurde zudem ausgerenkt.

"Ich habe mir heute beim Training leider den Daumen ausgekugelt und gebrochen. Wenn ich wieder in Deutschland bin, muss ich operiert werden", postete Neureuther auf Facebook. Dass der 34-Jährige am Sonntag in Levi am Start steht, sei sehr unwahrscheinlich, versuchen werde er es aber "auf alle Fälle".