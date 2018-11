Facebook

Marcel Hirscher und Daniel Yule (rechts) © APA/EXPA/JOHANN GRODER

Es ist sicher kein Zufall, dass der Schweizer Daniel Yule in einem Interview mit der Schweizer Zeitung "Blick" gerade jetzt seine eigene Sportart attackiert. Der Ski-Weltcup geht an diesem Wochenende im finnischen Levi in Szene. Die Aufmerksamkeit ist dem Slalomspezialisten sicher. Der 25-Jährige hat mit einigen seiner Aussagen gar nicht unrecht. Der Wirtschafts-Student sieht seinen Sport in Gefahr aufgrund, das Publikumsinteresse schwindet.

Absurder Startnummern-Modus

Yule nimmt zuerst den Startnummern-Modus in der Abfahrt ins Visier. "Es kann nicht die Zukunft des Skisports sein, dass die besten Abfahrer zuerst ihre Startnummer aussuchen dürfen. In den meisten Fällen entscheiden sich die Favoriten für eine frühe Startnummer, deshalb hat im letzten Winter ein paar Mal die Nummer Eins vor der Nummer Zwei gewonnen. Damit bleiben die großen Emotionen komplett auf der Strecke", sagte er im "Blick".

TV-Bilder wie in den 70er-Jahren

Dann nimmt er "seinen" Slalom ins Visier und sagt: "Ich muss gestehen, dass selbst ich die Übertragung eines Slaloms oft ziemlich langweilig finde. Die meisten TV-Kameras stehen immer noch an denselben Stellen wie in den 70er-Jahren, die Steilheit des Geländes kommt viel zu wenig zur Geltung. So kann selbst ich als Profi zwischen der Fahrt vom Ersten und dem Dreissigsten von freiem Auge kaum einen Unterschied erkennen."

Mehr Rennen in der Nacht

Die Zeiten passen Yule auch nicht wirklich. "Wir müssten viel mehr Rennen in der Nacht durchführen. Ganz ehrlich: Wer schaut sich an einem schönen Samstagmorgen einen ersten Slalom-Lauf im TV an? Ich kenne auf jeden Fall nicht viele Menschen, die das tun. Deshalb bin ich mir ganz sicher, dass die Einschaltquoten enorm gesteigert werden könnten, wenn unsere Rennen am Abend gestartet werden könnten."