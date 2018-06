Facebook

Die abgestürzte Seilkamera © TWITTER

Die Schweizer Militärjustiz hat eine Voruntersuchung gegen zwei Mitglieder der PC-7-Kunstflugstaffel aufgenommen. Grund dafür ist die Kollision eines PC-7 mit dem Zugseil einer Seilbahnkamera bei der Ski-WM 2017 in St. Moritz. Ursache für den Vorfall waren mutmaßlich eine zu tief gewählte Mindestflughöhe sowie fehlende Sicherheitsmargen, wie die bisherigen Untersuchungen der Militärjustiz ergeben hätten, teilte diese am Dienstag mit. Sie hat daher gegen den Team-Leader und den betroffenen Piloten der Kunstflugstaffel eine Voruntersuchung beantragt. Divisionär Bernhard Müller, Kommandant der Luftwaffe, hieß die Anträge des Untersuchungsrichters gut.

Die Voruntersuchung - aufgrund dieser wird entschieden, ob es beispielsweise zur Anklage kommt oder das Verfahren eingestellt wird - soll nun klären, ob der Team-Leader in der Planungsphase die Mindestflughöhe zu tief angesetzt hat. Damit hätte er sich einer Verletzung der Dienstvorschriften schuldig gemacht. Beim Piloten wird untersucht, ob er sich wegen möglicher fahrlässiger Verschleuderung von Material und ebenfalls der Verletzung von Dienstvorschriften verantworten muss. Für beide Piloten gilt die Unschuldsvermutung.

Ein Flugzeug der Kunstflugstaffel touchierte bei einer Flugvorführung am 17. Februar 2017 mit einem Flügel das Zugseil einer SRF-Seilbahnkamera. Das Seil riss und die Kamera stürzte in den Zielraum vor der Zuschauertribüne. Verletzt wurde niemand. Es entstand aber erheblicher Sachschaden an der Kamera-Anlage und am Flügel des Flugzeugs, das sicher landen konnte.