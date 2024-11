Lindsey Vonn steht offenbar unmittelbar vor einem Comeback im Ski-Weltcup. Die 40-Jährige ist wieder Teil des US-Skiteams, das hat der Verband per Presseaussendung bekannt gegeben. „Wieder schmerzfrei Skifahren zu können war eine unglaubliche Reise“, wird Vonn in dieser Aussendung zitiert. „Ich freue mich wieder Teil des Skiteams zu sein und meine Erfahrungen mit diesen großartigen Frauen zu teilen.“

Fast sechs Jahre sind seit ihrem letzten Weltcuprennen vergangen. „Mein Ziel ist es, es zu genießen, und hoffentlich führt mich dieser Weg zurück zu Weltcup-Rennen. Ich würde nicht ins US-Skiteam zurückkehren, wenn ich keine Ambitionen hätte“, sagt Vonn. Zu Jahresbeginn wurde der 40-Jährigen ein Teilgelenkersatz im Knie eingesetzt, seither ist sie schmerzfrei und wieder ins Training eingestiegen.

Am 14. und 15. Dezember auf der „Bird of Prey“ in Beaver Creek wird Vonn voraussichtlich als Vorläuferin an den Start gehen. Ihre ersten Weltcuprennen könnte sie bereits am 21./22. Dezember in St. Moritz bestreiten - dafür müsste sie eine Wildcard beantragen.

Vonn geht sogar so weit und schließt eine Teilnahme an den Olympischen Spielen in Cortina d‘Ampezzo 2026 nicht aus. „Ich habe es immer genossen, in Cortina Rennen zu fahren, und ich habe in Cortina viel Erfolg gehabt. Ich weiß nicht, was die nächsten Monate und die nächsten eineinhalb Jahre für mich bereithalten. Ich kann also im Moment nicht sagen, ob es eine Möglichkeit ist.“