Nicht nur innerhalb des Schweizer Verbands ist Loic Meillard ein echter Ski-Star. Der Riesenslalom-Vizeweltmeister von Courchevel zählt im Weltcup zu den absoluten Spitzenläufern, ist gemeinsam mit seinem Verbandskollegen Marco Odermatt nahezu in jedem Riesentorlauf ein Favorit auf den Sieg.

Privat ist der 28-Jährige mit der Schweizer Mediensprecherin Zoe Chastan liiert. Nun sprach der vierfache Weltcupsieger im Schweizer SRF über die Beziehung zur Teamsprecherin. „Ich glaube, alle haben ziemlich gut reagiert. Es war nie ein Problem im Team“, verneinte Meillard auf die Frage, ob es bisher Probleme innerhalb des eigenen Teams gab.

Getrennte Zimmer im Weltcup

Das Paar ist im Winter wochenlang gemeinsam auf Reisen. Meillard startet in den Disziplinen Super-G, Riesentorlauf und Slalom – Chastan begleitet ihn dabei als Mediensprecherin des Verbands. „Uns ist beiden wichtig: Wenn wir unterwegs sind, dann ist das für die Arbeit. Und nebenbei gibt es das private Leben.“ Die Konsequenz: Wenn beide im Weltcup unterwegs sind, teilen sie sich kein Zimmer.

Beim Weltcup-Auftakt in Sölden musste Meillard noch passen. Beim Einfahren auf dem Rettenbachferner erlitt er laut Swiss Ski „einen Riss in der Hülle der Bandscheibe zwischen Wirbel L5 und S1“. Am Wochenende in Levi soll der Schweizer dann aber wieder am Start stehen.