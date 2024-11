Schwierige Zeiten für Petra Vlohva. Ende Jänner hatte sich das Slalom-Ass beim Heimweltcup in Jasna bei einem Sturz einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen. Die Saison war damit für die Slowakin vorbei, wann sie wieder in den Ski-Zirkus zurückkehren wird, ist noch offen. Kurz vor dem Saisonstart erklärte die 29-Jährige, sich in den kommenden zwei Monaten vor allem auf ihre Fitness konzentrieren werde. Ihr Knie diktiere den Zeitplan und das Training. „Ich muss akzeptieren, wenn es Nein sagt.“ Ihre Motivation ist, wieder an die Spitze zurückzukehren.

Zu diesem Übel musste Vlhova nun auch einen privaten Dämpfer hinnehmen. So gab das Ski-Ass die Trennung von ihrem Freund Michal Kyselica, mit dem sie seit 2019 zusammen war, bekannt. „Obwohl wir fünf Jahre lang unsere Privatsphäre so gut wie möglich geschützt haben, möchten wir etwas öffentlich bekannt geben, das für keinen von uns leicht zu schreiben ist“, schreibt sie auf Instagram. „Noch schwieriger ist es, die richtigen Worte zu finden ... aber wir sind schon seit ein paar Wochen kein Paar mehr.“

Und weiter: „Wir sind immer noch in Kontakt, aber nur als beste Freunde, die gemeinsam viel durchgemacht haben.“ Drittperson sei für das Liebes-Aus keine verantwortlich gewesen.