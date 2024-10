Eines ist schon vor dem Saisonauftakt der Ski-Frauen klar: 2024 wird es keine Wiederholungstat auf dem Rettenbachferner geben. Denn mit Lara Gut-Behrami sagte nicht nur die Siegerin des Gesamtweltcups für das erste Rennen der Saison ab. Die Schweizerin gewann in der abgelaufenen Saison auch den Auftakt in Sölden (HIER geht es zum Liveticker des Rennens). Am Samstag machten bereits in aller Früh Gerüchte die Runde, dass Gut-Behrami auf einen Start verzichten könnte.

Nach der Besichtigung war dann klar: Die 33-Jährige lässt das erste Saisonrennen aus, womöglich aufgrund andauernder Knieprobleme. Von offizieller Seite heißt es, sie wolle kein Risiko eingehen und fühle sich nicht bereit für den anspruchsvollen Riesentorlauf. Schon in den vergangenen Tagen klagte die Ausnahmeathletin über eine schwierige Vorbereitung. Aufgrund einer Krankheit habe sie viel Muskelmasse verloren, auch das Selbstbewusstsein hätte darunter gelitten.

Ohne Kopfsponsor

Hinzu kommt die Suche nach einem Kopfsponsor. Just nach dem Gesamtsieg im Weltcup verlor sie ihren Unterstützer, eine Schweizer Schokoladenmarke, nach zwölf Jahren (!). Beinahe wäre den Söldenern ein Coup mit Sprengkraft gelungen: Sie wollten sich den Platz am Kopf von Gut-Behrami sichern, eine Schweizerin als Werbeträgerin für einen Tiroler Ort hätte manch Eidgenossen wohl verstört. In letzter Sekunde scheiterte der Deal.