Mit dem Frauen-Riesentorlauf auf dem Rettenbachferner beginnt am Wochenende die Ski-Weltcup-Saison. Für die ÖSV-Läuferinnen ist die Disziplin – punktuelle Erfolge ausgenommen – seit Jahren ein Schreckgespenst. Der neue Spartentrainer Christian Perner soll aber den richtigen Schwung zurückbringen. Als Topfavoritin gilt Mikaela Shiffrin, die Jagd auf ihren 98. Weltcup-Erfolg macht. Sölden-Vorjahressiegerin Lara Gut-Behrami startet nach einer hartnäckigen Grippe nicht voll fit.

Erste Etappe für ÖSV-Team

Die ÖSV-Kerntruppe von Neo-Trainer Perner bilden Julia Scheib, Stephanie Brunner, Ricarda Haaser und die aktuell verletzte Elisabeth Kappaurer. „Es haben alle einen Schritt nach vorne gemacht, zwei davon besonders“, sagte Perner, ohne Namen zu nennen. Baldige Großtaten erhoffen sich viele besonders von Scheib. Die Steirerin gilt als großes Talent, schwere Knieverletzungen haben sie in der Vergangenheit jedoch zurückgeworfen. Nun habe sie sich über das Training „echt eine gute Konstanz aufgebaut“, sagte die 26-Jährige, die seit einiger Zeit ohne Wehwehchen ist. „Es kann eine sehr gute Saison werden. Aber es ist sicher kein Honigschlecken, es sind sehr gute am Start“, betonte Scheib, die regelmäßig unter die Top fünf kommen will. „Mit einem zehnten, elften oder zwölften Platz abzuschwingen und juhu zu schreien - definitiv nicht.“

Brunner war im letzten RTL der Vorsaison in Saalbach noch vor Scheib Vierte und damit beste Österreicherin. Sie würde am liebsten dort anknüpfen, sagte die Tirolerin, die über den Sommer einen Wechsel des Ausrüsters vollzogen hat und nun wieder mit Head-Latten fährt. „Das wäre der Wunsch. Man wird am Samstag sehen, wo wir alle umgehen“, meinte Brunner. „Wir wissen gar nichts - das ist immer das Spannende dran.“