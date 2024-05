Im Februar beendete ÖSV-Abfahrer Julian Schütter seine aktive Karriere im Skisport. Das ehemalige Speed-Ass forderte im Weltcup immer wieder mehr Klimaschutz und Maßnahmen des Weltverbandes FIS. Dabei bekam er auch prominente Unterstützung von den Stars wie etwa Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde.

Am Samstag wurde Schütter bei einer Veranstaltung von der Polizei abgeführt. In Oberösterreich kamen mehrere Würdenträger zur Eröffnung des Rückhaltebeckens Krems-Au. Mitten in der Rede von Landeshauptmann Thomas Stelzer stürmten dann aber Mitglieder der „letzten Generation“ das Podium und entrollten ein Plakat.

Im Publikum ergriff Schütter das Wort und kritisierte die Politik. „So eine Verbauung wird euch nicht vor Katastrophen schützen, so lange es Landeshauptleute schaffen, weiterhin Gasbohrungen zu genehmigen und weiter das Land massiv zu versiegeln“, schrie das Ex-Ski-Ass, ehe er von Polizisten vom Tisch geholt und abgeführt wurde.