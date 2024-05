Neu oder nach einer Pause wieder in dieser Kategorie dabei sind 17 Sportlerinnen und Sportler. Dazu zählen u.a. Fabio Gstrein, Johannes Strolz, Katharina Huber, Katharina Liensberger, Ariane Rädler und Julia Scheib (alle Ski alpin), Thomas Rettenegger (Nordische Kombination), Mika Vermeulen (Langlauf) und Anna Gandler (Biathlon).

„Unser Ziel ist es, in allen Sparten so aufgestellt zu sein, dass wir dort auch erfolgreich sein können“, sagte der seit Mittwoch offiziell als ÖSV-Sportdirektor amtierende Mario Stecher. „Wenn ich mir die einzelnen Kaderlisten und die dazugehörigen Trainerteams anschaue, dann sieht man, dass wir in allen Disziplinen gute Voraussetzungen haben, um in der kommenden Saison vorne mitmischen zu können - und genau darum geht es.“