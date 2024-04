Die Temperaturen sind seit längerem nicht mehr unbedingt auf Winter ausgelegt. Umso sensationeller war die Leistung, die das Team auf der Reiteralm rund um Bergbahnen-Chef Daniel Berchthaller in dieser Woche erbrachte: Denn nicht nur die Abfahrt vor zwei Tagen, sondern am Freitag gleich zwei Super-G (Sieger: Raphael Haaser bei den Herren bzw. ex aequo Franziska Gritsch und Emily Schöpf) sowie die beiden Slaloms (Gold ging an Maja Waroschitz bzw. Fabio Gstrein) konnten gefahren werden. Ein würdiger Abschluss der Renn-Saison bei für die äußeren Verhältnisse besten Bedingungen.