Alles ist angerichtet für das Nacht-Spektakel in Schladming. Am Sonntag gab die FIS um Technik-Renndirektor Janez Hladnik grünes Licht für den Riesentorlauf am Dienstag (23. Jänner) und den Slalom tags darauf (24. Jänner). Die Schneekontrolle verlief positiv, die Aufbauarbeiten sind im vollen Gange. „Der Bau der Tribünen schreitet voran, die Piste befindet sich in einem erstklassigen Zustand und die Vorfreude auf die beiden Rennen steigt von Tag zu Tag“, sagte OK-Chef Andreas Schwab.

In diesem Jahr gibt es auch Neuerungen auf den Rängen. Eine neue Tribüne bietet Platz für mehr als 3000 Fans. Die Zuschauer genießen dabei einen besonderen Blick. „Die sogenannte ‚Yellow-Tribüne‘ wird sicher ein Highlight sein. Sie bietet 3.300 Personen einen unvergleichlichen Blick vom Start bis ins Ziel. Die Fans können die Skistars hautnah erleben und sie von oben bis unten kräftig anfeuern“, sagt Schwab. Tickets und Informationen gibt es unter www.nightrace.at und auf der offiziellen Ticket-Seite des ÖSV.