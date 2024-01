Viele sportliche Höhepunkte erwarten Fans der körperlichen Ertüchtigung - egal, ob im aktiven oder im passiven Bereich - auch in den kommenden zwölf Monaten wieder. Schon in der zweiten Woche des Jahres geht‘s los, und das gleich zweifach: So kommt, wer röhrende Motoren und altes Blech liebt, von 11. bis 13. Jänner im oberen Ennstal voll auf seine Kosten. Dann nämlich steht die 27. Planai Classic auf dem Programm. Die rund 40 Teams, die am Start sind, legen 320 Kilometer zurück und absolvieren dabei 36 Sonderprüfungen.

Zum 27. Mal geht die Planai Classic über die Bühne © Ennstal Classic/Steering Media/Ondrej Kroutil

Von Freitag, 12., bis Sonntag, 14. Jänner, dürfen Sportbegeisterte selbst aktiv werden, sich zwei Langlaufski unter die Füße schnallen und beim Dachsteinlauf wahlweise zehn oder 42 Kilometer auf dem Ramsauer Plateau zurücklegen. Der Dachsteinlauf ist an die Stelle der „Tour de Ramsau gerückt“, vom Profi bis zum Einsteiger ist jeder zum Mitmachen eingeladen. Im Zuge der Veranstaltung wird auch die Euroloppet-Europameisterschaft ausgetragen, bei der in jeder Alterskategorie eine Europameisterin und ein -meister gekürt werden. Alle Informationen gibt es im Internet unter dachsteinlauf.at.

Ende Jänner blickt die Sportwelt dann auf Schladming und Bad Mitterndorf. Am 23. und 24. Jänner nehmen die weltbesten Skirennläufer den Zielhang der Planai ins Visier - am Dienstag ist der Riesentorlauf an der Reihe, am folgenden Tag dann der Slalom. Währenddessen machen tausende Zuschauer das Planai-Stadion in bewährter Manier zum Hexenkessel.

Riesentorlauf am Dienstag, Slalom am Mittwoch - Ende Jänner warten wieder zwei Nachtrennen in Schladming © Martin Huber

Die Adler fliegen

Von 25. bis 28. Jänner geht es dann auch bei der Skiflug-Weltmeisterschaft, die auf der Kulmschanze in Bad Mitterndorf ausgetragen wird, heiß her. Nach der großen Eröffnungsfeier am Donnerstag begeben sich die internationalen Adler am Freitag und am Wochenende einzeln und im Team auf Weiten- und Medaillenjagd.

Die Weltmeisterschaften im Skifliegen werden auf der Kulmschanze ausgetragen © APA/Erwin Scheriau

Bad Mitterndorf ist wenig später dann ebenfalls Austragungsort eines Volkslanglaufs. Der traditionelle Steiralauf geht am Freitag, 16., und Samstag, 17. Februar in Szene. Gestartet wird am Freitagnachmittag um 15 Uhr mit dem Kids-Race für Bambinis, Kinder und Schüler, die Distanzrennen über 10, 25, 30 und 50 Kilometer werden tags darauf ausgetragen. Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es online unter steiralauf.at.

Spannende Duelle im Crosspark

Eine 1,2 Kilometer lange Strecke, unter anderem zwei Steilkurven und technische Elemente und Sprünge warten am 24. und 25. Februar auf die Athleten, die sich im Rahmen einer Skicross-Weltcup-Rennserie auf der Reiteralm spannende Duelle liefern werden. Den Finalentscheidungen am letzten Februarwochenende gehen Trainings- und Qualifikationsläufe im Crosspark Reiteralm voraus, sowohl Damen als auch Herren rittern um die Plätze ganz oben auf dem Stockerl.

Weltcup-Rennserie im Crosspark Reiteralm © Reiteralm Bergbahnen/Gerald Grünwald

Auch im Zuge des Narzissenfestes wird es wieder sportlich. Am Donnerstag, 30. Mai, wird zum 41. Mal zum Narzissenlauf geladen. Seit 2022 wird dabei auch eine Laufrunde für Kinder geboten, die über eine Strecke von 1,2 Kilometern führt. Die erwachsenen Laufsportbegeisterten können wählen, ob sie eine oder zwei Runden um den Altausseer See und somit knapp acht oder 15,5 Kilometer absolvieren wollen. Für jene, die es ein bisschen langsamer angehen möchten, haben die Veranstalter eine 11,1 Kilometer lange Nordic-Walking-Strecke im Angebot.

Die Region gehört den Mountainbikern

Internationale Spitzenfahrer und ambitionierte Hobby-Biker kämpfen zwischen 20. und 23. Juni bei der „Alpentour Trophy“ in den Bergen der Region Schladming-Dachstein um Ruhm, Ehre und Preisgeld. Vier schweißtreibende Etappen werden in Angriff genommen - mehr als 500 Athleten sind jedes Jahr dabei.

Die Alpentour Trophy führt die Teilnehmer auch auf die Planai © Alpentour Trophy/Peter Maurer

„Eine Sightseeing-Tour der besonderen Art“ erwartet auch im heurigen Jahr jene Sportler, die beim Tauern Circle am 29. Juni in Schladming an den Start gehen. Acht Kilometer lang ist die Strecke, die über den Nightracehang, durchs Gelände und zum Schluss durch die WM-Stadt führt. Gespickt ist sie mit Hindernissen und Challenges, die es zu überwinden beziehungsweise absolvieren gilt.

Der Tauern Circle - eine nicht ganz alltägliche Laufveranstaltung © Tauern Circle/Harald Steiner

„Herausfordernd, gewaltig und atemberaubend schön“, sagen Trailrunning-Kenner über den Torlauf Dachstein in der Ramsau. Heuer findet er am 7. September statt, in seinem Rahmen können Marathon (42 Kilometer, 2500 Höhenmeter), Halbmarathon, zehn Kilometer oder ein Teamlauf in Angriff genommen werden.

Im Dezember 2023 haben die nordischen Kombinierer – sowohl Damen als auch Herren – in Ramsau am Dachstein um die Siege in insgesamt vier Bewerben gekämpft. Auch in diesem Jahr wird das wieder der Fall sein, und zwar am 20. und 21. Dezember, wie es seitens des WSV Ramsau heißt.