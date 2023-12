Darum geht es: Endlich ist die Speed-Saison los gegangen. In der (verkürzten) Abfahrt am Donnerstag hatte überraschend US-Boy Bryce Bennett am Donnerstag seinen zweiten Sieg in Gröden gefeiert. Stefan Babinsky verhinderte mit Rang sechs ein Debakel der österreichischen Abfahrer.

Die Favoriten: Die „üblichen Verdächtigen“: Marco Odermatt und Aleksander Aamodt Kilde können sich wohl nur durch einen Fehler selbst vom Podest fahren. Und: Auch der Super-G wird wohl ein sehr, sehr enges Rennen mit knappen Zeitabständen.

Die Österreicher: Stefan Babinsky ist im Normalfall im Super-G stärker als in der Abfahrt. Vielleicht hat ihm der gute Auftakt ja wirklich Lust auf mehr gemacht. Vincent Kriechmayr ist im Super-G ebenso immer eine Bank, auch. Übrigens: Otmar Striedinger etwa fuhr hier 2021 als Zweiter im Super-G aufs Podest.