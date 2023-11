Nicht weniger als der neue Höhepunkt im alpinen Ski-Kalender hätte es werden sollen. Eine Abfahrt am legendären Matterhorn, 3700 Meter lang, mit dem Starthaus in der Schweiz und dem Zielstadion in Italien. Ländergrenzen sollten dabei ebenso überschritten werden wie die Erwartungen aller Ski-Fans. Das war die Theorie von FIS-Präsident Johan Eliasch, der die Abfahrt auf der „Gran Becca“ als eigenes Prestigeprojekt präsentierte. Im zweiten Jahr sieht die Bilanz bisher aber mehr als ernüchternd aus. Eine Trainingsfahrt war bisher möglich, Rennen noch überhaupt keines und daran dürfte sich auch an diesem Wochenende nicht viel ändern.

Machte im Vorjahr noch der Mangel an Schnee Probleme, ist es in diesem Jahr das genaue Gegenteil der Fall. Die Schneemassen am Gletscher bringen die Organisatoren an ihre Grenzen, was auch zur Absage des zweiten und dritten Trainings führte. Anhaltender Nebel tut sein Übriges. Zwar pochen die Veranstalter weiter auf eine planmäßige Durchführung, so richtig glauben daran will aber niemand. „Wenn der Wetterbericht stimmt, dann stehen die Chancen fast bei Null“, sagte Cheftrainer Marko Pfeifer, der die Trainingsabsagen voll verstehen kann. „Es war keine Chance, viel zu viel Neuschnee, das hat der Piste sehr zugesetzt.“

Quintett hatte genug

Für fünf ÖSV-Asse war das Mega-Wochenende am Matterhorn bereits am Donnerstagabend vorbei – völlig freiwillig. Marco Schwarz und Johannes Strolz fuhren nach Gurgl, um auf der Weltcup-Piste für den bevorstehenden Slalom (18. November) zu trainieren. Das Trio Stefan Rieser, Felix Hacker und Manuel Traninger flog ins kanadische Nakiska, um sich dort auf den bevorstehenden Europacup vorzubereiten. Sollte am Samstag (11.30 Uhr) tatsächlich ein Rennen in Zermatt stattfinden, ist Schwarz fix im Aufgebot mit dabei. Neben dem Kärntner stehen noch Stefan Babinsky, Daniel Danklmaier, Daniel Hemetsberger, Christoph Krenn, Vincent Kriechmayr, Otmar Striedinger und Christian Walder im ÖSV-Aufgebot.

Unbeständiges Wetter

Zwar soll es laut den Wetterprognosen am Samstag ein kurzes sonniges Fenster geben, ob das für die planmäßige Durchführung der Abfahrt reicht, bleibt abzuwarten. Eine erneute Absage wäre für die FIS und deren Spitze ein echtes PR-Debakel. Der groß angekündigte Speed-Auftakt gilt als Lieblingsprojekt des umstrittenen Präsidenten. Eindrucksvolle Bilder vom grenzübergreifenden Rennen am Fuße des Matterhorns hätten um die Welt gehen sollen. Kitzbühel und Co. wurde damit der Kampf angesagt, was sich auch am Preisgeld zeigt. Gut 60.000 Euro bekommt der Rennsieger, bei einem Doppelsieg kämen zu den 120.000 Euro noch 50.000 dazu – nur beim Hahnenkammrennen ist die Siegprämie mit 100.000 Euro höher.

Für das Wetter können weder FIS noch Veranstalter in die Verantwortung genommen werden, das ist klar. Die Terminauswahl Anfang November sorgt aber bei manchen Betrachtern für Stirnrunzeln. „Wenn man zu diesem Zeitpunkt hierherkommt, musst du damit rechnen, dass die Chancen bei fitfy-fifty stehen“, erklärte Pfeifer, der nicht sagen möchte, dass das Rennen grundsätzlich „komplett sinnlos“ sei. Über den Termin müsse man aber reden, da ja auch eine Verlegung ins Frühjahr eine grundsätzliche Option wäre. Dem schob die FIS aber einen Riegel vor, wollte man die Mega-Abfahrt unbedingt als Auftaktrennen der Speed-Spezialisten haben. Beruhigt sich das Wetter nicht, fällt der geplante Auftakt erneut ins Wasser. Geschieht dies auch bei den geplanten Frauen-Abfahrten in der nächsten Woche (24. und 25. November), hat die FIS akute Erklärungsnot.