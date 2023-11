Für die Speedspezialisten im Alpinen Skiweltcup der Männer geht es nach nur einem Training auf die Abfahrt der Superlative in Zermatt/Cervinia. Aufgrund des starken Schneefalls wurden die Trainingsfahrten am Donnerstag und Freitag abgesagt, um sich voll und ganz auf die Präparierung der Piste für das Rennen vorzubereiten.

Die Absage am Freitag interessierte ÖSV-Ass Marco Schwarz aber nur bedingt. Der Kärntner reise wie Johannes Strolz schon am Donnerstagabend ab, um eine Woche vor dem Slalom in Gurgl noch am Rennhang im Ötztal bei besten Bedingungen zu trainieren. Sollte sich das Wetter stabilisieren, werden beide rechtzeitig zum Rennen wieder in die Schweiz reisen.

Neben dem Duo sind auch Stefan Rieser, Felix Hacker und Manuel Traninger nicht mehr in Zermatt. Die drei Österreicher begaben sich auf den Weg nach Nakiska (CAN), um sich dort für den Europacup vorzubereiten.